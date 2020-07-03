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03.07.2020 12:33
Рубрика: Происшествия

Кузнецова: Наказание за преступления против детей должно быть неотвратимо

Текст: Татьяна Владыкина
Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой. 13 апреля Бугульминский районный суд Татарстана оправдал мужчину. Суд посчитал, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у подсудимого прямого умысла насилия в отношении ребенка. Оправдательное решение вызвало шквал негодования в обществе. К счастью, гособвинение не согласилось с этим решением и обжаловало его в апелляционном порядке.
В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой

- Уголовное дело вернется на новое рассмотрение в Бугульминский городской суд, - комментирует событие детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Надеюсь, теперь будут даны однозначные ответы на вопросы, от разрешения которых напрямую зависит жизнь и здоровье маленького ребенка. Возмущение и наше, и многих людей абсолютно понятно. Я благодарю прокуратуру, коллегу уполномоченного в регионе за оперативную реакцию и активную работу по восстановлению справедливости. Необходимо подойти к разбирательствам и решениям по этому случаю по всей строгости закона. А также стоит обратить внимание и на то, что мужчина последнее время проживал с семьей и детьми, общение не было ограничено. Органы опеки и попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних должны также подключиться и предпринять все меры по защите и соблюдению прав детей в данной семье. Помимо этого мы считаем необходимым обратиться в следственный комитет с целью проверки возможного жестокого обращения и насилия по отношению к другим детям, проживающим в семье. Наказание для тех, кто совершает преступления в отношении детей, должно быть неотвратимо.

В Волгограде осудили водителя маршрутки за изнасилование школьницы

Напомним, эта скверная история случилась в конце прошлого года. Врачи скорой помощи прибыли на вызов в частный дом Бугульмы. Они обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. По данным местных СМИ, мужчина сначала заявил, что насилия не было, он просто хотел поменять подгузник девочке и случайно травмировал ее. Через некоторое время он заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Мать девочки в суде выступила в защиту мужа. Но данные экспертизы и другие доказательства говорили о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно.

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