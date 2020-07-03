Кузнецова: Наказание за преступления против детей должно быть неотвратимо

- Уголовное дело вернется на новое рассмотрение в Бугульминский городской суд, - комментирует событие детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Надеюсь, теперь будут даны однозначные ответы на вопросы, от разрешения которых напрямую зависит жизнь и здоровье маленького ребенка. Возмущение и наше, и многих людей абсолютно понятно. Я благодарю прокуратуру, коллегу уполномоченного в регионе за оперативную реакцию и активную работу по восстановлению справедливости. Необходимо подойти к разбирательствам и решениям по этому случаю по всей строгости закона. А также стоит обратить внимание и на то, что мужчина последнее время проживал с семьей и детьми, общение не было ограничено. Органы опеки и попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних должны также подключиться и предпринять все меры по защите и соблюдению прав детей в данной семье. Помимо этого мы считаем необходимым обратиться в следственный комитет с целью проверки возможного жестокого обращения и насилия по отношению к другим детям, проживающим в семье. Наказание для тех, кто совершает преступления в отношении детей, должно быть неотвратимо.

Напомним, эта скверная история случилась в конце прошлого года. Врачи скорой помощи прибыли на вызов в частный дом Бугульмы. Они обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. По данным местных СМИ, мужчина сначала заявил, что насилия не было, он просто хотел поменять подгузник девочке и случайно травмировал ее. Через некоторое время он заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Мать девочки в суде выступила в защиту мужа. Но данные экспертизы и другие доказательства говорили о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно.