Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы, обвиняемому в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, в октябре 2017 года врачи скорой помощи, приехавшие по частному вызову, обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Она находилась дома с отцом. В больнице гинеколог зафиксировал травмы, свидетельствовавшие о насилии. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об изнасиловании малолетней.

Однако Бугульминский суд посчитал, что вина мужчина не доказана, так как в его действиях он не усмотрел прямого умысла. Судья оправдал подозреваемого. Государственное обвинение обжаловало это решение в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы и показания супругов свидетельствуют о том, что данные травмы невозможно нанести случайно.

Ситуацию взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

В итоге Верховный суд РТ согласился с доводами гособвинения. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.