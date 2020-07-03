Самарская прокуратура проверит аварию, из-за которой эвакуировали поселок

В Самарской области прокуратура региона начала проверку ЧП, связанного с повреждением на газопроводе у села Верхняя Подстепновка Волжского района. Об этом сообщило ведомство.

На месте происшествия работу контролирующих и правоохранительных органов координирует зампрокурора области Алексей Павлов. По итогам проверки надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц.

Напомним, 2 июля 2020 года аварийная бригада в процессе земляных работ наткнулась на незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления и повредила ее. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Сейчас идут работы по отжигу газа в технологическом колодце.

Жители села Верхняя Подстепновка, в километре от которого произошло ЧП, эвакуированы в ближайшие населенные пункты. В селе проживает 1600 человек. Многие уехали к родным, в пунктах временного размещения находится только 89 человек. 13 жителей от эвакуации отказались, они остались в селе.