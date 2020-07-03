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03.07.2020 19:14
Рубрика: Происшествия

Ростехнадзор: Тревожная ситуация на Таймыре требует комплексных действий

Текст: Александр Проценко

"Работы по исправлению выявленных нарушений будет недостаточно, и необходима разработка детального плана действий по исправлению ситуации", - заявил заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий на специальном совещании ведомства и ПАО "Норильский никель", которое было посвящено вопросам взаимодействия в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Вниманию участников совещания были представлены доклады, основанные на анализе данных проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в таймырской тундре. В целом ситуация охарактеризована как тревожная. Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к еще более печальным последствиям, чем уже случившаяся на Таймыре авария.

Предложение по созданию детального плана действий было поддержано руководителем Ростехнадзора Алексеем Алешиным, поручившим оценить на предмет достаточности меры, которые будут предложены ПАО "Норильский никель". Кроме того, Алешин предложил в обязательном порядке дополнить план мероприятиями, связанными с внедрением цифровых проектов Ростехнадзора - системы дистанционного контроля и приложения "Электронный инспектор", направленных на прогнозирование рисков возникновения аварий.

"Проблемы нужно решать здесь и сейчас, откладывать ничего нельзя, нужны конкретные практические предложения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки", - подчеркнул Алешин, пояснив, что ведомство приветствует готовность ПАО "Норильский никель" кардинально пересмотреть подходы к организации обеспечения промышленной безопасности, однако необходимы действия.

В регионах Происшествия ЧП Экономика Отрасли Нефть и газ Общество Экология Правительство Ростехнадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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