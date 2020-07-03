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03.07.2020 10:56
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, как наблюдать за полным парадом планет

Текст: Наталья Граф

В субботу, 4 июля, россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление - большой или полный парад планет.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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По одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

- Три планеты выстраиваются в одну линию два раза в год, четыре планеты - один раз в год, пять - один раз каждые 19 лет. А вот все сразу - только раз примерно в 170 лет, - сообщает Томский политехнический университет.

Однако понаблюдать за редким астрономическим явлением без специальной техники будет практически невозможно. Специалисты советуют пользоваться онлайн-сервисами для моделирования ночного неба и поиска лучшего времени и места просмотра планет.

- Парад будет достаточно низко над горизонтом - это тоже осложняет наблюдение. Нужно широкое открытое пространство или высокое место с открытым горизонтом, - рассказывает ассистент отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломейцев.

Он отметил, что идеальным временем для наблюдений станет 4 июля примерно с трех часов ночи до пяти утра. В отличие от солнечного и лунного затмения парад планет можно будет наблюдать на протяжении двух недель.

Как рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева, парад планет не удастся наблюдать полностью - Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не получится увидеть невооруженным глазом. При этом Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть ночью, а Венеру - утром. Из общей картины по понятным причинам выпадет Земля. При этом до 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет улучшаться, поскольку они войдут в противостояние с Солнцем и будут хорошо отражать излучение звезды.

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