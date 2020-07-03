В Норильске Ростехнадзор приостановил работу шести промышленных объектов

Енисейское управление Ростехнадзора после проверки остановило на три месяца эксплуатацию 6 опасных промышленных объектов АО "НТЭК" в Норильске. Напомним, 29 мая один из резервуаров, принадлежащих АО "НТЭК", был поврежден из-за резкой просадки опор фундамента, из него вытекло около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. На сегодня, по сообщениям МЧС, разлив топлива локализован.

Как сообщает ведомство, на всех проверенных объектах были выявлены серьезные нарушения, чреватые авариями, угрожающими здоровью людей и окружающей среде.

Так, специалисты отметили, что у компании не был определен порядок и периодичность зачистки резервуаров для дизельного топлива, а также не было систематического наблюдения за их основаниями.

Между тем у обвалования некоторых резервуаров просело основание, отмечено разрушение бетона, обнажение и коррозия арматуры. Трубопровод дизтоплива ТЭЦ-2 отработал более 20 лет без экспертизы экспертизы промышленной безопасности.

При этом резервуары не были оснащены, как полагается, контрольно-измерительными приборами, позволяющими контролировать уровень нефтепродуктов в них, не было средств автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов, а также средств оповещения об аварийных выбросах горючих паров или разлива нефтепродуктов.

"Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, вероятность наступления техногенной катастрофы, а также несут угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, введен запрет на эксплуатацию технических устройств и сооружений в течение 90 суток на шести объектах АО "НТЭК": "Система теплоснабжения г. Дудинки предприятия тепловых электрических сетей г. Дудинки, "Склад ГСМ Курейской ГЭС", "Топливное хозяйство ТЭЦ-2", "Топливное хозяйство ТЭЦ-1", "Склад ГСМ Усть-Хантайской ГЭС", "Склад ГСМ предприятия тепловых и электрических сетей г. Дудинки"", - отмечается в сообщении ведомства.