Новости

Жители Сахалина и Курил временно остались без интернета 14:28
В Пермском крае вынесли приговор школьнику, готовившему массовое убийство 14:28
Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты 14:27
ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди 14:27
На Среднем Урале снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку 14:17
В ОДКБ скорректировали планы деятельности на 2020 год из-за пандемии 14:15
СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области 14:15
На Алтае отменили курортный сбор 14:14
Более 45 миллионов рублей похищено на трудоустройстве инвалидов в Югре 14:13
WWF призывает конкретизировать планы компаний по ликвидации разливов нефти 14:09
"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07
В Кремле не обсуждают перенос единого дня голосования в сентябре 14:03
В Ростовской области пекарня похитила газ на 22 млн рублей 14:00
В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем 13:57
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
В Москву придут ливни с грозами 13:54
Схиигумен Сергий лишен сана 13:44
В Австрии отказались от конной полиции 13:42
Ученые: Риск возникновения инсультов можно снизить у 80% людей 13:38
В Кузбассе семья утонула в озере 13:37
В Норильске Ростехнадзор приостановил работу шести промышленных объектов 13:34
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ 13:32
Врачи роддома больницы Вересаева помогли родить пациентке со сложной беременностью 13:32
Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 13:34
Рубрика: Происшествия

В Норильске Ростехнадзор приостановил работу шести промышленных объектов

Текст: Екатерина Дементьева

Енисейское управление Ростехнадзора после проверки остановило на три месяца эксплуатацию 6 опасных промышленных объектов АО "НТЭК" в Норильске. Напомним,  29 мая один из резервуаров, принадлежащих АО "НТЭК", был поврежден из-за резкой просадки опор фундамента, из него вытекло около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. На сегодня, по сообщениям МЧС, разлив топлива локализован.

Как сообщает ведомство, на всех проверенных объектах были выявлены серьезные нарушения, чреватые авариями, угрожающими здоровью людей и окружающей среде.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Показатели ПДК на реке Амбарной в Норильске пришли в норму

Так, специалисты отметили, что у компании не был определен порядок и периодичность зачистки резервуаров для дизельного топлива, а также не было систематического наблюдения за их основаниями.

Между тем у обвалования некоторых резервуаров просело основание, отмечено разрушение бетона, обнажение и коррозия арматуры. Трубопровод дизтоплива ТЭЦ-2 отработал более 20 лет без экспертизы экспертизы промышленной безопасности.

При этом резервуары не были оснащены, как полагается, контрольно-измерительными приборами, позволяющими контролировать уровень нефтепродуктов в них, не было средств автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов, а также средств оповещения об аварийных выбросах горючих паров или разлива нефтепродуктов.

"Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, вероятность наступления техногенной катастрофы, а также несут угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, введен запрет на эксплуатацию технических устройств и сооружений в течение 90 суток на шести объектах АО "НТЭК": "Система теплоснабжения г. Дудинки предприятия тепловых электрических сетей г. Дудинки, "Склад ГСМ Курейской ГЭС", "Топливное хозяйство ТЭЦ-2", "Топливное хозяйство ТЭЦ-1", "Склад ГСМ Усть-Хантайской ГЭС", "Склад ГСМ предприятия тепловых и электрических сетей г. Дудинки"", - отмечается в сообщении ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска