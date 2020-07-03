В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей

Во втором квартале 2020 года средняя стоимость подержанных автомобилей в целом по России снизилась по сравнению с I кварталом на 2% и составила 429 000 рублей, говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ".

При этом по сравнению со II кварталом 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 5%. В ряде регионов при этом заметны противоположные общероссийским тренды - увеличение количества продаж и рост средних цен.

Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране снизились на 4% как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с I кварталом 2020 года. Снижение по итогам квартала объясняется в первую очередь пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате.

По данным "Авито Авто", уже к середине мая спрос начал восстанавливаться. Так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21,01% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года.

В некоторых регионах по итогам II квартала отмечен рост продаж. Заметнее всего за квартал продажи автомобилей выросли в Алтайском крае (+19%), Красноярском крае и Новосибирской области (по 18% прироста).

Средняя стоимость подержанного автомобиля по России во II квартале 2020 года составила 429 000 рублей - на 5% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом по стране цены снизились на 2%. От региона к региону ситуация отличается: так, в Краснодарском крае за II квартал машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое большое снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

При этом лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 000 рублей). На втором месте Омская область (327 000 рублей), на третьем - Волгоградская область (343 000 рублей). Самые дорогие подержанные автомобили - в Московской области (627 000 рублей), Ленинградской области (533 000 рублей) и в Краснодарском крае (460 000 рублей).

Во II квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (Lada). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (Lada) со средней ценой 151 700 рублей. На втором месте - Toyota, которая обходилась покупателям в среднем в 814 100 рублей. Третье и четвертое места заняли Hyundai и KIA (508 800 рублей и 597 600 рублей соответственно). На пятом месте - Volkswagen со средней ценой автомобиля 527 800 рублей. По сравнению с прошлым годом все лидеры продаж подорожали в пределах 5%.

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (Lada), Kia, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года, как и в предыдущем квартале, удерживают отечественные Lada Priora и Lada 2114 Samara. Ford Focus - на третьем месте, четвертое и пятое заняли Lada Kalina и Lada Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Lada 2110 и Lada 2107. Места с восьмого по десятое по итогам квартала также не изменились - их занимают "Нива", Hyundai Solaris и Kia Rio.

Десятка самых популярных моделей в Московской области включает, в порядке убывания: Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, ВАЗ (Lada) 2114 Samara, BMW 5 серии, Volkswagen Passat, Toyota Camry.

В Ленобласти на первом, втором и третьем местах также Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, далее следуют Skoda Octavia, Kia Rio, Opel Astra, Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer и Renault Logan, замыкает рейтинг BMW 5 серии.

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте - кроссоверы (SUV), на четвертом - большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 82,2% продаж за II квартал, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.