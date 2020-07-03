ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в КЧР

ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания в Карачаево-Черкесии членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения исламистов "Ат-Такфир Валь-Хиджра", призывавших к халифату.

Задержаны пять человек. Они подозреваются в пропаганде радикальной исламской идеологии.

На оперативной съемке четко видно, что у задержанных в большом количестве имелась экстремистская литература и стрелковое оружие. По версии следствия, задержанные вербовали новых членов и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.

"Изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописей с лекциями радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и другое оружие", - сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Задержанные уже дают признательные показания.