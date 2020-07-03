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03.07.2020 17:37
Рубрика: Происшествия

Завершился суд над петербуржцами, жарившими сосиски над Вечным огнем

Текст: Евгения Цинклер

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу об осквернении Вечного огня. Молодой человек осужден на ограничение свободы сроком на два года, две девушки освобождены от уголовной ответственности и оштрафованы.

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Согласно материалам дела, вечером 24 мая 2020 года компания из трех человек - Николай Поликарпов, Светлана Дремина и Анна Кухарева - купили в продуктовом магазине шампуры и колбасные изделия и направились к "Вечному огню над Братской могилой рабочих и матросов", который находится в Кронштадте на Якорной площади. Молодые люди обжарили нанизанные на шампуры колбаски над пламенем Вечного огня, снимая это на камеру мобильного телефона, здесь же поужинали и ушли, оставим на мемориале мусор и объедки.

"Таким образом они совершили безнравственные и циничные действия, оскверняющие память погибших, в честь которых возведен "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов", - признал суд.

Все подсудимые свою вину признали.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Николай Поликарпов осужден по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения", он получил наказание в виде ограничения свободы на два года.

Анну Кухареву и Светлану Дремину суд освободил от уголовной ответственности. Они отделались штрафами по 15 тысяч рублей. Суд принял во внимание их деятельное раскаяние. В частности, Кухарева, стремясь загладить свою вину, сделала благотворительный денежный взнос в пользу исторического музея Кронштадта.

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