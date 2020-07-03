На Дону сняли карантин в детских садах, бассейнах и гостиницах

В Ростовской области с шестого июля в полном объеме заработают детские сады, бассейны и гостиницы. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области.

Кроме того, разрешена работа косметических салонов, но за исключением СПА-процедур.

"Разрешена и работа плавательных бассейнов, но с определенными ограничениями, а именно: на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади зеркала воды", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Ростовской области зарегистрировано 9 888 заболевших COVID-19, скончалось 134 человека.