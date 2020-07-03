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3 июля 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 3 июля 2020 года № 614 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

Дата подписания 3 июля 2020 г.
Опубликован 3 июля 2020 г.
Вступает в силу 6 июля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

На Дону сняли карантин в детских садах, бассейнах и гостиницах

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Предоставление косметических услуг, за исключением СПА-услуг.

1.2. Оказание гостиничных услуг (в полном объеме).

1.3. Проведение тренировочных (спортивных) мероприятий в группах не более 25 человек.

1.4. Деятельность плавательных бассейнов по предоставлению гражданам услуг в сфере физической культуры и спорта из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна.

1.5. Реализация организациями, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями программ дошкольного образования (в полном объеме).

1.6. Осуществление организациями, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями присмотра и ухода за детьми.

2. Разрешить гражданам посещение пляжей.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

4. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

5. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июля 2020 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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