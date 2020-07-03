Рособрнадзор: С момента старта ЕГЭ серьезных нарушений нет

Серьезных нарушений с момента старта ЕГЭ не зафиксировано. Об этом рассказал журналистам врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Серьезных нарушений, кроме форс-мажорных ситуаций, связанных с погодными условиями, нет, - рассказал Анзор Музаев. - В одном регионе экзамен начался на два часа позже, в другом - на час позже. В обоих случаях это связано с погодными условиями. Также в одном из регионов один участник был удален с экзамена.

Напомним, ЕГЭ для выпускников стартовал сегодня, 3 июля. В каждом регионе он начинается ровно в 10.00. Ребята сдают географию, литературу, информатику.

Географию, - 17 тысяч, литературу - 58 тысяч, информатику - 98 тысяч выпускников.

Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.