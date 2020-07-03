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03.07.2020 13:02
Рубрика: Власть

Сенатор Джабаров оценил высказывание США о проектах "Буревестник" и "Посейдон"

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил причины призыва спецпредставителя США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли к России закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

По мнению сенатора, это связано с неспособностью США создать аналогичное вооружение. Россия, отметил он, не будет учитывать мнение Вашингтона по данному вопросу.

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"Мы сами разберемся, и разрешения на разработку подобных видов вооружения спрашивать ни у кого не намерены", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

В планы Москвы "тем более" не входит обсуждение вопроса о включении проектов "Буревестник" и "Посейдон" в договор СНВ-3, добавил он.

Владимир Джабаров подчеркнул, что это оружие предназначено для отражения нападения. "А поскольку у США нет такого вооружения они пытаются, чтобы и у других такого не было", - резюмировал он.

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