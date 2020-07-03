В ЦИК поступило 15 особых мнений членов региональных избиркомов

Центризбирком получил несколько особых мнений членов региональных избирательных комиссий, но они не содержали фактов о нарушениях и не мешали подведению итогов общероссийского голосования по Конституции. Об этом сообщила в пятницу глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК России поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, в том числе 11 из них от КПРФ и одного от партии "Яблоко". Все эти документы не содержат фактов о нарушениях.

Отказались от подписания протоколов лишь 2 члена избиркомов, оба от КПРФ, в Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО.

"Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе и заседании ЦИК России, нет", - добавила Памфилова.

В пятницу Центризбирком утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%. Таким образом, изменения в Основной закон считаются одобренными.