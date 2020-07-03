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03.07.2020 23:53
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор предупредил о возможной пандемии нового опасного вируса

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор предупредил о возможной пандемии нового опасного вируса.
Фото: Reuters/Axel Schmidt Фото: Reuters/Axel Schmidt
Фото: Reuters/Axel Schmidt
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
ВОЗ: Коронавирус может стать постоянной инфекцией

Вирус, который получил название G4 EA H1N1, происходит от штамма А H1N1 pdm09, вызвавшего пандемию в 2009 году, и двух штаммов вируса гриппа птиц. Как предупреждает Роспотребнадзор, новый штамм обладает высоким пандемическим потенциалом.

Как пояснил "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, исследования на культурах человеческих клеток и хорьках показали, что G4 EA H1N1 может передаваться воздушно-капельным путем и проникать в клетки легких человека.

"Вирус G4 EA H1N1 чрезвычайно заразен, реплицируется в клетках человека, а у хорьков вызывает более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа. Кроме того, иммунитет к сезонному гриппу не защищает от нового вируса", - рассказал Лебедев.

Благодаря мерам против COVID удалось раньше остановить эпидемию гриппа

Антитела к новому штамму вируса найдены у чуть более 10% работников китайских свиноферм. А у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены. По мнению эксперта Роспотребнадзора, G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Для того, чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и постоянно обследовать работников свиноферм.-

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