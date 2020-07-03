В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем

В Кремле не обсуждают инициативу сделать 1 июля нерабочим праздничным днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается", - сказал он ТАСС.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") предложила сделать день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию выходным, объявив его Днем Конституции. Во фракции "Единая Россия" вопрос об этом, как выяснилось, не обсуждается.

День Конституции в России отмечается 12 декабря, рабочим он стал с 2005 года.