В Кремле рассказали о работе Путина над укреплением политической системы РФ

Президент РФ Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы России, это его приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства", - сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что существенным шагом в этом направлении стало внесение изменений в Конституцию.

"Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы", - добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что 20 лет назад состояние государства оставляло желать лучшего.