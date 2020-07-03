В Кремле рассказали о работе Путина над укреплением политической системы РФ

Президент РФ Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы России, это его приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что существенным шагом в этом направлении стало внесение изменений в Конституцию.
"Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы", - добавил он.
Представитель Кремля напомнил, что 20 лет назад состояние государства оставляло желать лучшего.