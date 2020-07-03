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03.07.2020 17:19
Рубрика: В мире

В Таиланде иностранцев обязали сдавать тест на COVID-19 за 96 долларов

Текст: Андрей Васильев

Всех иностранцев, въезжающих в Таиланд, где 1 июля возобновилось международное авиасообщение, начали подвергать тестированию. За процедуру, которая длится полтора часа, иностранец должен заплатить 3000 бат (96 долларов), сообщает Reuters.

Фото: Файед Эль-Гезири/РИА Новости
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В страну разрешено въезжать лицам, имеющим разрешения на работу или вид на жительство в Таиланде. Кроме того, запрет на въезд снят для иностранцев, въезжающих с деловыми целями, и тех, кто имеет супругу или супруга - гражданина Таиланда, а также для иностранных студентов и дипломатов. Тестирование в аэропорту является одним из требований для ускоренного въезда в Таиланд. В этом случае иностранец, если он здоров, не будет обязан провести 14 дней на карантине. Подобная процедура в будущем ожидает туристов, которые, предположительно, смогут приехать в королевство осенью.

Ожидается, что в связи с пандемией в Таиланд в этом году после расширения международного авиасообщения и допуска в страну туристов приедет не более 8 миллионов иностранцев. По оценкам совета по туризму Таиланда, это на 80 процентов меньше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, туристический сектор Таиланда восстановится только в 2021 году.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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