Во Франции началось следствие в отношении экс-премьера Эдуара Филиппа

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении экс-премьера республики Эдуара Филиппа. Как пишет газета Le Figaro, политика подозревают в халатности, допущенной во время пандемии.

Теперь столичным прокурорам предстоит оценить правомерность действий ближайшего соратника президента Франции Эмманюэля Макрона за последние три месяца.

Сообщается, что суды получили десятки жалоб на главу кабинета министров, который якобы неадекватно реагировал на складывающуюся в стране эпидемиологическую ситуацию. Максимальное наказание за это правонарушение предусматривает до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро.

Напомним, в пятницу Филипп подал в отставку.