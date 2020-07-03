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03.07.2020 09:54
Рубрика: Власть

Володин оценил присвоение званий "Город трудовой доблести" 20 городам

Текст: Татьяна Замахина
Решение президента РФ присвоить 20 городам РФ звания "Город трудовой доблести" увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты.

В Госдуме, заверил он, поддерживают решение президента. Для россиян, уверен спикер, признание подвига тружеников тыла также важно, как и подвига участников сражений.

- Дети, женщины, старики недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, но трудились, обеспечивая фронт всем необходимым, - подчеркнул Володин. - Решение президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу - без их подвига она была бы невозможна. Вечная им память и вечная слава.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава нижней палаты, по собственному признанию, гордится попаданием в этот список своего родного города - Саратова. По его словам, для жителей Саратовской области очень важно присвоение этого звания региональному центру. Ведь в годы войны в нем была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса. Среди них Вячеслав Володин назвал Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" двадцати российским городам: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента. 1 мая, 9 мая и в день города здесь будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

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