Володин рассказал о начале работы над законами по поправкам в Конституцию

По его словам, комитеты уже формируют планы работ. Кроме того, депутаты ведут обсуждение этих вопросов с правительством РФ и Советом Федерации.

Володин считает крайне важным, чтобы по итогам принятия поправок заложенные в них стандарты "стали для нас нормой жизни". "Поэтому никто не будет эту работу откладывать, несмотря на то, что у нас наступают летние периоды, отпуска", - подчеркнул спикер.

Как уточнил председатель нижней палаты, предстоит принять как минимум 50 федеральных и федеральных конституционных законов, включая новые - к примеру, закон о Госсовете, о федеральных территориях.

В целом он оценил поддержку поправок как беспрецедентную: по его словам, "результаты превзошли ожидания".

- Несмотря на то что, действительно, существуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, люди пришли, сделали свой выбор, поддержали поправки в Конституцию, это дорогого стоит, - считает глава нижней палаты.

По данным ЦИК, явка на голосовании составила 67,97%, в поддержку поправок высказались 77,92% проголосовавших, против - 21,27%.