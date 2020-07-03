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03.07.2020 11:08
Рубрика: Страхование

Выплатят ли страховку, если машину угнали с ключами и документами

Текст: Майя Бирюкова
Страховые компании по-разному воспринимают ситуацию, когда машину угнали вместе с ключами и оставленными внутри документами. Как добиться признания такого случая страховым?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известно, что угон страхуется по договору КАСКО. В нем прописывается пакет услуг, которые предоставляет данная страховая компания. Раньше подобный "комплексный" угон был стопроцентным поводом отказать владельцу в возмещении ущерба.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Однако Верховный суд России в пункте 32 постановления пленума от 27.06.2013 №20 разъяснил этот момент, пишет aif.ru.

"При разрешении дел о выплате страхового возмещения следует иметь в виду, что в соответствии со статьями 961, 963 и 964 ГК РФ оставление в транспортном средстве по неосторожности регистрационных документов на него либо комплекта(ов) ключей, диагностической карты, а также их утрата не является основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения", - говорится в документе.

В 2019 году ситуация изменилась. По определению Верховного суда России № 46-КГ19-16 от 13 августа 2019 года, если в страховке не прописан риск угона с оставленными внутри документами, случай не будет признан страховым.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Этот момент многие компании стали использовать в своих интересах. В договоре указывается, что угон с оставленным внутри документом не является страховым случаем. Зачастую в салоне автомобиля владелец хотя бы один документ оставляет. А это уже основание для отказа.

Поэтому важно внимательно читать договор КАСКО перед тем, как его подписывать. Ну и на всякий случай никогда не оставлять в автомобиле никакие документы.

Введение электронного ПТС уменьшает риск перепродажи угнанного автомобиля. Он хранится в базе данных ГИБДД. Если машину угнали, нужно сразу же обратиться с заявлением в полицию. Автомобиль будет включен в специальный реестр: продать его будет гораздо сложнее. И чем раньше машину начнут искать - тем выше вероятность ее вернуть.