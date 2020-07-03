WWF призывает конкретизировать планы компаний по ликвидации разливов нефти

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает пересмотреть поправки в готовящийся законопроект № 376642-7 по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В сообщении говорится, что специалисты WWF считают недостаточными требования, внесенные в законопроект. Как сообщала "РГ", 3 июля Комитет по экологии и охране окружающей среды на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который в том числе обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций.

"Текст проекта на законодательном уровне закрепляет необходимость иметь план предупреждения и ликвидации разливов нефти (план ЛРН) для компаний - это плюс. Но в то же время предложение не содержит никаких требований к такому плану. В проект необходимо внести основные требования к плану и степени готовности предприятия реализовать его. А если у организации есть удаленные особо опасные объекты (как в случае с Норникелем и разливом дизеля), то такая компания должна обладать собственными силами и средствами для ликвидации нефтеразливов", - приводится в сообщении выдержка из выступления директора по экономическим и правовым вопросам WWF России Екатерины Хмелевой.

В Фонде считают, что в законопроекте не хватает конкретики к пункту, касающемуся порядка разработки и согласования плана ЛРН с МЧС. "Проект содержит обязательное согласование с органами экологического надзора, но нет отсылающей статьи к иным нормативным актам, по которым специалисты в области ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), способных действительно оценить готовность организации или достаточность планов ЛРН для ликвидации максимального разлива, участвуют в согласовании планов", - уточнили в WWF.

Там также считают, что информированию общественности будет способствовать закрепление в законе обязанности компаний публиковать в открытом доступе утвержденный план ЛРН в части, не содержащей коммерческую тайну, а также информацию о предпринимаемых мерах по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию загрязняющих веществ, попавших по их вине в окружающую среду.

Говоря о финансовых механизмах решения проблемы в Фонде считают, что предлагаемые законопроектом меры (страхование, банковская гарантия, резервный фонд организации) не будут эффективными, если объемы нанесенного ущерба превышают расчеты плана ЛРН, а также в случаях, когда источник разлива не установлен.

"Кроме того, методика расчета возмещения ущерба, предложенная новым законопроектом, не поможет определить сумму фактического урона жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, и требует существенных доработок. Аналогичный механизм учета ущерба уже утвержден Министерством природных ресурсов и экологии РФ в феврале 2019 года и получил ряд критических комментариев экспертов", - подчеркивается в сообщении WWF.