Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, который прошел в Москве в пятницу. Зобнин на 77-й минуте матча против ЦСКА отмахнулся локтем от находящегося сзади полузащитника армейцев Ивана Облякова и попал ему в лицо. Арбитр матча Алексей Еськов зафиксировал нарушение правил и показал спартаковцу желтую карточку.

Однако затем с ним связался арбитр VAR Сергей Карасев, который подсказал, что данное нарушение тянет на удаление. Еськов посмотрел повтор и удалил Зобнина с поля. В итоге футболист "Спартака" был дисквалифицирован на два матча за "агрессивное поведение".

Также по итогам прошедшего дерби ЦСКА также оштрафован на 300 тысяч рублей. Из них треть - за нецензурные скандирования болельщиков, а остальное - за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Персональный штраф в 100 тысяч рублей получил автор дубля ЦСКА Никола Влашич.