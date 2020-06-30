ЦСКА победил "Спартак" благодаря дублю Влашича

Московский ЦСКА прервал серию из семи матчей без побед в Премьер-лиге. В центральной встрече 25-го тура армейцы уверенно обыграли дома "Спартак" - 2:0.

Перед принципиальным дерби ЦСКА штормило: чуть более недели назад главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении и уехал в Беларусь. Пока руководство клуба и специалист решали, что делать дальше, в матче с "Динамо" главным был Сергей Овчинников. "Красно-синие" хоть и не набрали три очка (0:0), но показали вполне достойный футбол.

Буквально за несколько дней до противостояния со "Спартаком" стало известно о возвращении Гончаренко. Интересно было понаблюдать за тем, как команда отреагирует на всю эту шумиху. Судя по сегодняшней встрече, армейцы сделали правильные выводы. И достаточно уверенно завоевали три очка.

Открыл счет ЦСКА на 27-й минуте. Удар Влашича, безусловно, был хорош, но все же небольшую оплошность допустил Александр Максименко. Во втором тайме "Спартак" прибавил, стал лучше держать мяч и атаковать. Впрочем, концовку матча гости провалили. Началось все с удаления Романа Зобнина, а закончилось голом Влашича уже в компенсированное время.

Вероятно, это поражение ставит крест на шансы спартаковцев на попадание в еврокубки через Премьер-лигу: отставание от ЦСКА теперь составляет восемь очков. Что касается "красно-синих", то они идут на пятой строчке с 40 баллами. Впереди следующие команды: "Зенит" (24 матча - 56 очков), "Локомотив" (25 матчей - 48 очков), "Ростов" (24 матча - 41 очко) и "Краснодар" (22 матча - 41 очко).