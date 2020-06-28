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28.06.2020 13:09
Рубрика: Спорт

Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Футбольный клуб ЦСКА объявил о возвращении к работе Виктора Гончаренко. Ранее в СМИ сообщалось, что наставник армейцев может покинуть команду.

"Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к "Динамо" в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей. Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник - домашнее дерби со "Спартаком"", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
РПЛ отменила снятие команд с турнира за две неявки на матчи

После поражения от "Зенита" 0:4 в 23-м туре РПЛ Гончаренко, по словам его помощника Сергея Овчинникова, почувствовал себя плохо. На следующий день СМИ сообщили, что белорусский специалист написал заявление об отставке, а к матчу против "Динамо" команду будет готовить Овчинников.

Позже сообщалось, что Гончаренко уехал в Беларусь, но затем вернулся на матч против "Динамо" и следил за его ходом из ложи клуба.

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