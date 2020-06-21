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21.06.2020 17:42
Рубрика: Спорт

СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко написал заявление об уходе после поражения от "Зенита" со счётом 0:4.

Как сообщает "СЭ", об отставке Ганчаренко попросил сразу после матча. Он также не присутствовал на послематчевой пресс-конференции. Как сообщил его помощник Сергей Овчинников, наставник почувствовал себя плохо и у него поднялось давление.

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По данным издания, велики шансы, что Ганчаренко все же покинет команду. Решение по этому поводу будет принято в понедельник.

В случае отставки Ганчаренко руководить командой до конца сезона будет Овчинников, имеющий опыт работы главным тренером в "Кубани".

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