СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко написал заявление об уходе после поражения от "Зенита" со счётом 0:4.

Как сообщает "СЭ", об отставке Ганчаренко попросил сразу после матча. Он также не присутствовал на послематчевой пресс-конференции. Как сообщил его помощник Сергей Овчинников, наставник почувствовал себя плохо и у него поднялось давление.

По данным издания, велики шансы, что Ганчаренко все же покинет команду. Решение по этому поводу будет принято в понедельник.

В случае отставки Ганчаренко руководить командой до конца сезона будет Овчинников, имеющий опыт работы главным тренером в "Кубани".