Новости

Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса" 20:10
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой 19:53
Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух 19:50
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо" 19:22
Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан 19:15
Депутатские запросы будут публиковаться 19:11
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы 19:10
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске за нападение на пограничников осужден житель Дагестана 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48
Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве завтра 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 19:22
Рубрика: Спорт

Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Готовить футбольный клуб ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ против "Динамо" будет старший тренер команды Сергей Овчинников.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, такое решение принято в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который из-за состояния здоровья пропустил пресс-конференцию после домашнего разгрома от "Зенита" - 0:4.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки

В тоже время в СМИ появились сообщения о том, что после матча Виктор Гончаренко написал заявление об уходе с поста главного тренера. Однако пока официальных комментариев из клуба на этот счет не было. Также сообщалось, что в случае отставки именно Овчинников будет возглавлять армейцев до конца сезона.

По информации Sport24, Гончаренко после поражения от "Зенита" отправился на родину в Беларусь и пока не намерен возвращаться обратно.

Встреча ЦСКА и "Динамо", основной состав которого находится на карантине из-за заражения коронавирусом, намечена на субботу, 27 июня.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей