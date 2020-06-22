Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо"

Готовить футбольный клуб ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ против "Динамо" будет старший тренер команды Сергей Овчинников.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, такое решение принято в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который из-за состояния здоровья пропустил пресс-конференцию после домашнего разгрома от "Зенита" - 0:4.

В тоже время в СМИ появились сообщения о том, что после матча Виктор Гончаренко написал заявление об уходе с поста главного тренера. Однако пока официальных комментариев из клуба на этот счет не было. Также сообщалось, что в случае отставки именно Овчинников будет возглавлять армейцев до конца сезона.

По информации Sport24, Гончаренко после поражения от "Зенита" отправился на родину в Беларусь и пока не намерен возвращаться обратно.

Встреча ЦСКА и "Динамо", основной состав которого находится на карантине из-за заражения коронавирусом, намечена на субботу, 27 июня.