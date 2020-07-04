Конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition перенесен на 2021 год

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире третий международный конкурс Grand Piano Competition будет проводиться весной 2021 года. Такое решение приняли оргкомитет конкурса и Московская филармония.

Запланированный на май 2020 года Grand Piano Competition ранее был перенесен на август, но теперь его сроки сдвинулись на весну 2021 года. Третий Grand Piano пройдет с 30 апреля по 5 мая на сценах Большого и Рахманиновского залов консерватории и в Концертном зале Чайковского. Во втором туре с конкурсантами выступит Госоркестр имени Е. Ф. Светланова.

Конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition появился в Москве четыре года назад по инициативе Дениса Мацуева, организовавшего его вслед за своим первым проектом - Международным фестивалем-конкурсом юных пианистов Astana Piano Passion. Конкурс в столице Казахстана проводился с 2012 года и, по мнению специалистов, именно появление Astana Piano Passion дало импульс развитию фортепианной школы в стране.

"Этот конкурс стал для Казахстана таким же явлением, как конкурс Чайковского в Москве", - заявила "РГ" ректор Национальной казахской консерватории Жания Абуакирова.

К слову, некоторые конкурсанты и лауреаты Astana Piano Passion принимают участие и в московском Grand Piano Competition.

"Я бы все равно называл наш конкурс фестивалем: то, что происходит у нас, отличается от всех конкурсов, в которых наши молодые пианисты будут участвовать дальше, - сказал Мацуев. - Мы - действительно команда. И наш формат - абсолютно уникален, такого конкурса в мире нет: наши музыканты играют все туры и все в итоге побеждают".

Действительно, новизна московского конкурса молодых пианистов состоит в радикальном обновлении регламента, где все участники играют оба тура. На конкурс музыканты попадают после видеоотбора: по регламенту, 15 пианистов. В первом туре исполняется сольная программа, во втором туре - концерт с оркестром. Пять лауреатов по результатам обоих туров получают премии в размере пяти тысяч долларов, места при этом не присуждаются. Остальные конкурсанты получают по тысяче долларов. Но главный приз, за который идет борьба, - акустический рояль Yamaha СЗХ стоимостью 35 тысяч долларов.

В прошлый раз обладателем рояля стала 10-летняя Александра Довгань (Центральная музыкальная школа при Консерватории). А на первом конкурсе произошло беспрецедентное событие: прямо во время концерта лауреатов Мацуев принял решение вручить сразу два Гран-при. Срочно докупали второй рояль. "Ямахи" в итоге получили Александр Малофеев и Сандро Небиеридзе (Грузия).

Но главное, что, кроме финансовых призов, Grand Piano Competition обеспечивает молодым пианистам старт концертной карьеры. Наградами становятся сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Александра Сладковского, Госоркестра им. Светланова, участие в программах Московской филармонии, международных фестивалей и летних Академий и так далее. Кроме того, по словам Мацуева, всем участникам конкурса гарантированы выступления с ведущими оркестрами.

Прямая речь

Организатор конкурса, народный артист РФ Денис Мацуев:

- Самое главное, что у молодых музыкантов появляется перспектива. Наши "грандпиановцы" за последние годы сделали огромные успехи - дебютировали в самых знаменитых залах, сыграли с крупнейшими оркестрами и дирижерами мира, у них появились записи. А благодаря трансляциям конкурса на Medici.tv, Meloman.ru и телеканале "Культура" их видят миллионы человек во всем мире.

На сайте конкурса уже появилось расписание прослушиваний в 2021 году. Открытие III Международного конкурса Grand Piano Competition состоится 30 апреля в Большом зале консерватории с участием Госоркестра имени Е.Ф. Светланова. Прослушивания первого тура пройдут 1 и 2 мая в Рахманиновском зале, а затем конкурс переберется в Концертный зал Чайковского. Здесь 3 и 4 мая состоится второй тур с оркестром, а 5 мая - церемония награждения и концерт лауреатов.

Между тем

В связи с переносом сроков проведения конкурса оргкомитет продлил прием заявок на участие в нем до 1 марта 2021 года. Все заявки, которые были присланы ранее, остаются действительными. Музыканты, подавшие заявку до 1 июля 2020 года, смогут участвовать в конкурсе, даже если к началу III Grand Piano Competition им исполнится 17 лет. Для остальных претендентов действует обычный регламент: в конкурсе могут участвовать пианисты до 16 лет.