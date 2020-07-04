Не авария, а анекдот. Блогеры разбили "Запорожец" о шестисотый Mercedes

Современная молодежь может удивиться, но в 90-е годы одним из главных героев тогдашних анекдотов был старик, водивший старый "Запорожец". Всякий раз ему отчаянно не везло на светофорах. Он не успевал остановиться и то и дело въезжал в зад шестисотому "Мерсу", культовой машине той памятной эпохи. И в анекдотах, и на самом деле на этом автомобиле ездили настоящие хозяева жизни в постперестроечной России, "новые русские". "Братки" выходили из машины и начинались "разборки".

Скажем, дело могло обстоять так. "Врезается "Запорожец" в "Мерседес". Из "запора" выбегает водитель, показывает страховой полис: "Вот моя компания". Вместо ответа из "Мерса" выходят пять амбалов. Водитель иномарки показывает на пассажиров: "А вот моя компания".

Крутые нравы участников дорожных конфликтов хорошо описывает другой анекдот: "Из протокола ГИББД. Произошла авария: "Запорожец" открывшейся дверью поцарапал "Мерседес", остановившийся рядом на перекрестке. От полученных повреждений водитель "Запорожца" скончался..."

Все эти не слишком веселые анекдоты из 90-х недавно напомнили блогеры с канала ddKaba. Они решили разобраться, на какие же "бабки попадал" водитель "Запорожца", влетавший в зад шестисотому.

Ведущий Сергей Кабаргин напомнил, что при зарплате в 150-200 долларов в месяц Mercedes действительно был немыслимо дорогой машиной - он стоил за 100 тысяч долларов. А потому избегать таких аварий было главной задачей любого обычного автовладельца.

Краш-тест, устроенный блогерами, получился очень эффектным. Разогнанный до 70 км/ч "Запорожец" со звоном вонзился в зад Mercedes и от удара даже подскочил на месте. Передняя часть кузова отечественного автомобиля свернулась словно фольга, лобовое стекло разлетелось на мелкие кусочки, словно его и не было. Посаженный за руль манекен улетел назад вместе с креслом. Впрочем, не из-за аварии, а из-за ускорения, которое блогеры придали машине с помощью специального устройства. На такой разгон "Запорожец" просто не был рассчитан.

Надо сказать, что Mercedes тоже пострадал прилично. Но - только сзади. В салоне разве что из своих пазов выскочило стекло приборной панели. По мнению автора ролика, спокойно усевшегося на задний диван шестисотого, "братва" не получила бы даже сотрясения мозга.

"В каждом анекдоте есть доля правды", - сделал вывод ведущий, оценив, что водителю "Запорожца", останься он жив, действительно пришлось бы продавать квартиру. Восстановить поврежденный зад "Мерса" умельцы бы смогли, но хозяин на этой машине уже бы не ездил, отметил блогер.

Кстати, уникальность ситуации еще и в том, что при таких авариях на светофорах "Запорожец" и Mercedes бились багажником о багажник - ведь мотор у "ушастого" был расположен в задней части кузова. И это - вовсе не анекдот.