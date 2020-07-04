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4 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 3 июля 2020 года № 82-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в тексте слова "по 5 июля 2020 года" заменить словами "по 21 июля 2020 года";

2) в пункте 7:

- абзац пятый подпункта 1 дополнить словами ", за исключением адвокатов, прибывших из других субъектов Российской Федерации на территорию Омской области в целях оказания квалифицированной юридической помощи";

- подпункт 2 дополнить словами ", а также случаев перевозки лиц, являющихся участниками единого государственного экзамена, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году";

3) абзац первый пункта 10 дополнить словами ", а также решениями постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области";

4) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. С 2 апреля 2020 года:";

5) в абзаце первом пункта 27 слова "председателю Штаба" заменить словами "председателю оперативного штаба по координации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области (далее - Штаб)".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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