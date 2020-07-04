Ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре Алабамы

Начальник полиции города Гувер Ник Дерзис сообщил, что ребенок был убит в ТЦ Galleria Riverchase. Девушка и двое мужчин госпитализированы. Власти не обнародовали имена жертв, а также не сказали, что стало причиной стрельбы, которая, по словам очевидцев, произошла на бытовой почве.

"Это, безусловно, трагическая ситуация, когда невинный ребенок оказывается в центре ссоры между взрослыми", - сказал Дерзис, которого цитирует Associated Press. Мэр Гувера Фрэнк Брокато сказал, что навестил родителей мальчика в пятницу вечером.

По сообщениям полиции, в ресторанном дворике внутри торгового центра в пятницу днем раздалось несколько выстрелов. "На данный момент мы не знаем, что привело к стрельбе или сколько человек участвовало в инциденте", - сказал капитан полиции Гувера Грегг Ректор. Анналиса Поуп, работающая в торговом центре, рассказала телеканалу WBMA-TV, что слышала семь выстрелов.

Этот торговый центр в Гувере уже оказывался в центре скандальных новостей: в 2018 году офицер полиции смертельно ранил афроамериканца из пистолета, приняв его за боевика. Убийство 21-летнего молодого человека вызвало протестные акции в городе. Генеральная прокуратура штата Алабама оправдала офицера, заявив, что он действовал "разумно при данных обстоятельствах".

Напомним, что еще один инцидент с применением огнестрельного оружия 3 июля произошел в торговом центре города Брейнтри, расположенного в 17 километрах от Бостона. Ранения получил один человек.