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04.07.2020 15:40
Рубрика: Авто

"Автодор" предложил поднять скорость на платных трассах до 150 км/час

Текст: Ольга Игнатова
Возможно уже скоро по скоростным платным трассам можно будет проехать со скоростью 150 километров в час. С предложением увеличить скоростной лимит на "платках" выступила госкомпания "Автодор". Об этом после запуска движения по новому участку трассы М4 "Дон" в обход населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области журналистам рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, сейчас на платной трассе М11 из Москвы в Санкт-Петербург уже разрешено движение со скоростью 130 километров в час. А учитывая нештрафуемый порог 20 километров в час, получается скорость 150 км/ч. "Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час", - цитирует Петушенко РИА Новости.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также есть планы увеличить скоростной лимит до аналогичной отметки на Центральной кольцевой автодороге, которая строится в Подмосковье.

Обход села Лосево и города Павловск был построен за три года. На трассе, которая связывает Москву с черноморскими курортами, есть двухполосный участок, который проходит через эти населенные пункты. Летом, когда тысячи автомобилистов едут на юг, в пробках там можно простоять 6-7 часов. Теперь появился скоростной обход протяженностью более 85 километров.

Участок проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Дорога имеет четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Разрешенная скорость движения составляет здесь 110 км/ч. Когда водители привыкнут к новому платному участку скоростной режим повысят. Участок платный.

На новом обходе пять транспортных развязок. Развязка на 634-м километре позволит водителям безопасно и комфортно съехать с трассы по направлению на Россошь и Белгород, а также на региональную дорогу к Бутурлиновке. Те, кому нужно заехать в Павловск, должны повернуть на 673-м километре. Транспортная развязка на 708-м километре обеспечивает связь с другими дорогами на Лозовое, Верхний Мамон, а также с альтернативным бесплатным участком. Автомобили, направляющиеся в Русскую Журавку или Верхний Мамон, смогут съехать с трассы на 712-м километре, в Осетровку - на 716-м километре. Помимо этого, водителям обеспечены безопасные съезды на бесплатный альтернативный участок на 698-м и 701-м километрах.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Стоимость проезда по новому участку зависит от времени суток, дня недели, категории транспортного средства и наличия транспондера. Так, проезд по всему участку на легковом автомобиле с понедельника по четверг (при оплате наличными или транспондером, выпущенным не "Автодор-платные дороги") составит 200 рублей. В выходной день - 220 рублей. А при проезде с транспондером "Автодор-платные дороги" (АПД) - 160 рублей (с пятницы по воскресенье - 176 рублей).

Как сообщил Петушенко, через пару месяцев начнется строительство еще одного участка - с 715-го до 877-го километра. "И вся дорога в Воронежской области будет первой технической категории, где мы поедем как минимум со скоростью в 110 км/ч", - добавил он.

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