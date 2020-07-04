Пензенского губернатора Ивана Белозерцева выдвинули на второй срок

Действующий глава региона Иван Белозерцев стал кандидатом от партии "Единая Россия" и примет участие в выборах губернатора, которые должны состояться в регионе в этом году.

Соответствующее решение поддержали большинство участников конференции регионального отделения партии в субботу. С соблюдением мер безопасности партийная конференция состоялась на открытом стадионе "Первомайский".

Иван Белозерцев представил программу развития Пензенской области на ближайшие пять лет и сообщил об итогах своей работы в должности главы региона.

Стратегической он назвал для Пензенской области отрасль сельского хозяйства. Местные аграрии не прекращали работать в период эпидемии, соблюдая все меры предосторожности. В 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства региона превысил 103 миллиарда рублей. По темпам роста этого показателя Пензенская область заняла первое место в ПФО и шестое - в России. Таких результатов во многом удалось добиться за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

- В прошлом году нам удалось привлечь в экономику более 90 миллиардов рублей. Регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов. Заключены шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти двух тысяч новых рабочих мест, - сообщил Иван Белозерцев. - Интерес инвесторов к региону во многом обусловлен действующими мерами государственной поддержки из федерального и регионального бюджетов. Рост АПК в этом году уже составил 15,2 процента.

По темпам роста ВРП среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область занимает первое место.

За пять лет в регионе построили областной перинатальный центр, провели реконструкцию городского родильного дома, организовали работу областной станции скорой медицинской помощи. В прошлом году запустили центр переливания крови. Закончили строительство поликлиник в Нижнем Ломове и Городе Спутнике. Ведутся работы на еще одном объекте здравоохранения в этом микрорайоне, а также реализуется проект создания военного госпиталя совместно с министерством обороны РФ. Разработана областная программа ремонта лечебных заведений.

Большая работа проделана по благоустройству населенных пунктов Пензенской области. Это направление будет развиваться и в дальнейшем.

Говоря о своей предвыборной программе, Иван Белозерцев отметил в качестве приоритетов повышение качества жизни граждан, устойчивый экономический рост, гарантии исполнения мер социальной защиты.

- Важнейшим направлением внутренней политики региона станет народосбережение. Это комплексная задача, находящая отражение во всех сферах - просвещении, культуре, образовании, экономике, жилищном строительстве, развитии комфортной среды проживания, здравоохранении и социальной политике, - говорит Иван Белозерцев.

Сейчас регион работает над решениями, которые позволят минимизировать последствия пандемии для внутренней экономики. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета оценивается порядка трех миллиардов рублей. В частности, максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, снижены ставки по налогу на имущество организаций. Предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов.

Большинством голосов участники партийной конференции проголосовали за Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост губернатора. Напомним, что ранее президент России в ходе встречи поддержал намерение Ивана Белозерцева баллотироваться на второй срок.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Наша задача - наращивать уровень финансовой обеспеченности в пересчете на каждого жителя, снижать долговую нагрузку на бюджет. В первую очередь, необходимо наладить работу по легализации трудовых отношений во всех сферах. Мною даны поручения усилить работу по активному развитию предпринимательства в городах и районах области. Нам нужны новые проекты с конкретными сроками и результатами, с созданием рабочих мест. Территории надо развивать. Также будет сформирована долгосрочная программа реконструкции инфраструктуры ЖКХ. Эти направления работы остаются приоритетными для региональной власти в ближайшей перспективе.