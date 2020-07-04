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04.07.2020 13:00
Рубрика: Общество

The Guardian включил снимок крымской лаванды в топ лучших фото

Текст: Сергей Винник
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Популярное британское издание The Guardian включило снимок поля цветущей крымской лаванды и гуляющих среди растений туристов в топ лучших фотографий недели. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Алексей Мишин - руководитель агропредприятия, выращивающего этот эфиронос в Бахчисарайском районе Крыма.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
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The Guardian снабдил снимок крымского фотографа Алексея Павлишака следующей подписью: "Женщина наслаждается прогулкой по лавандовому полю теплым летним днем на спорной территории".

Такая трактовка снимка вызвала недоумение у директора агропредприятия.

- Женщина - да. Теплый летний день - да. Спорный регион - ну нет! - написал пост Алексей Мишин. - Это наш Крым, наш Бахчисарай, наше поле! И спорить на эту тему уже поздно.

В этом году лавандовый туризм на полях хозяйства в Тургеневке бьет все рекорды популярности у горожан и туристов. Цветение лаванды приходится на вторую половину июня. В это время начинается массовое паломничество желающих насладиться необычайно красивым зрелищем цветущего лавандового поля. По словам руководителя агропредприятия, в отдельные дни поле площадью 120 гектаров посещали до 10 тысяч человек. Для всех желающих вход и фотосессия среди лилового цветения остаются свободными и бесплатными при условии, что люди не наносят вред растениям и не оставляют после себя мусор. Между тем во Франции лавандовый туризм ежегодно приносит владельцам полей 1,7 миллиарда евро, не считая доходов непосредственно от производства и продажи лавандового масла.

В последние годы отрасль выращивания эфироносов в Крыму начала возрождаться. Сегодня в республике не менее четырех крупных и несколько мелких предприятий занимаются производством эфирного масла из сырья лаванды, шалфея, розы и других эфироносов. В этом году отрасль впервые получит государственное субсидирование на закладку новых плантаций. При этом сделанные в Крыму эфирные масла пользуются спросом на европейском рынке. Их производители продают свою продукцию в Германию, Австрию, Польшу и другие страны даже невзирая на санкции.

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