В Крыму оценили стоимость строительства аэроэкспресса до Севастополя

О возможности такого проекта впервые заговорили в 2019 году. Идею поддержали на региональном уровне и власти Крыма и губернатор Севастополя. Для реализации проекта необходимо построить новую железнодорожную станцию в районе пассажирского терминала крымского аэропорта и соединить ее веткой с уже существующими путями от Симферополя в направлении Севастополя.

- Это важнейший проект. Чтобы его реализовать, нужно достроить ветку, которая бы соединила аэропорт с основной частью железной дороги, - сообщил Михаил Развожаев. - По предварительным оценкам, на это потребуется около 8 миллиардов рублей. Конечно, такой объем финансирования может быть предусмотрен только в рамках федеральной целевой программы.

Врио губернатора Севастополя уверен, что проект будет востребован с учетом все возрастающего туристического потока на полуостров. Принимая во внимание загруженность на дорогах, и часто возникающие даже на междугородних направлениях пробки, аэроэкспресс дает возможность пассажирам основной воздушной гавани Крыма быть уверенными, что они вовремя прибудут в аэропорт и не опоздают на рейс.

30 июня в день открытия грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, глава Крыма Сергей Аксенов также высказался о необходимости строительства аэроэкспресса от нового терминала аэропорта Симферополя до Севастополя.

- Уверен, что этот проект не будет убыточным и быстро окупится, - заявил Аксенов.

Также новая железнодорожная станция у терминала аэропорта Симферополь может стать началом аэроэкспрессной сети до других курортов полуострова, в частности, до Сак и Евпатории. Власти Крыма и Севастополя намерены совместно лоббировать этот проект. Кроме того, в Минтрансе РФ намерены еще раз вернуться к проекту строительства прямой железнодорожной ветки Керчь - Симферополь и окончательно определиться с целесообразностью ее строительства.