Renault Logan Stepway: тест седана с задатками кроссовера

"РГ" протестировала "внедорожный" седан Renault Logan Stepway, оснащенный японской агрегатной связкой и пришла к выводу, что этому "французу" тольяттинской сборки стало тесно в одежде "бюджетника".

Мог ли кто-то подумать в далеком 2004 году, что автомобиль, задуманный как радикально бюджетный, трансформируется со сменой поколений во вполне цивильный аппарат, обзаведется такой передовой трансмиссией, как вариатор, и самое удивительное - обретет некоторые таланты SUV?

Между тем, именно такие метаморфозы случились с машиной, которая продается на нашем рынке под именем Renault Logan Stepway. От стандартных рестайлинговых седанов второй генерации такие машины отличает увеличенный клиренс, более крупные колеса, защитные обвес и оригинальные бамперы. В салоне тоже имеются удивительные новшества типа руля, которые бюджетный Logan получил даже раньше, чем новомодная Arkana. Так что же представляет из себя новинка, которую причисляют к сегменту седанов повышенной проходимости? Давайте разберемся!

Подъем!

Фото: Борис Захаров

Герой нашего теста создавался под девизом "Все выше, выше и выше". Ведь даже базовый Logan может похвастать вполне приличным клиренсом 155 мм, а тут имеем 195 мм от земли до нижней точки днища у машин с "механикой" и "автоматом" и 178 мм у версий с вариатором. Последнее обстоятельство принципиально - именно вариаторные Logan Stepway на поверку оказываются не самыми "проходимыми" в семействе - картер трансмиссии здесь - самая нижняя точка кузова, по которой и отсчитывается дорожный просвет. Не стоит забывать также о том, что даже с двумя седоками в салоне этот показатель уменьшится еще на пару десятков миллиметров.

Как бы то ни было, геометрическая проходимость даже вариаторного Logan Stepway хороша. То же можно сказать и о его бравой внешности. Защитные пластиковые накладки на пороги, колесные арки и бамперы выглядят стильно. Хороши также и пластиковые нашлепки на штампованные 16-дюймовые диски. Да, да, ни о каком литье речи не идет. Колесные диски только выглядят алюминиевыми. При этом имеется несколько вариантов дизайна накладок, которые можно менять.

Бюджетность изначального проекта до конца не изжита, да и такая цель не ставилась. Светодиодные ДХО - это красиво и звучит гордо. Но ближний и дальний свет остались галогенными, а дверные ручки-мыльницы и длинная антенна на крыше передают привет из тех самых девяностых, когда мир впервые узнал о Logan.

Багажное отделение хорошо уже тем, что немаленькое - на 510 литров. Однако имеем механическую кнопку без ручки на его внешней части, непрезентабельные, из неприкрытого металла, направляющие крышки отсека и запаску, сиротливо ютящуюся под фальшполом без намека на близлежащий органайзер.

Почти богатый внутренний мир

Фото: Борис Захаров

В салоне прослеживается намерение оформителей заставить "бюджетник" выглядеть краше и дороже малой кровью. Но стратегия сработала. Мы, правда, немного погорячились, назвав новый руль "аркановским". Дизайн схож, но управляющих кнопок на спицах куда меньше.

И все же "баранка" обшита гладкой, очень приятной на ощупь кожей (не в пример дорестайлинговому варианту), под правой спицей - фирменный подрулевой джойстик смены музыкальных треков, консоль, особенно в топовом исполнении City и вовсе благородна - сплошь рояльный лак и имитация карбона. Но вот, украшая аналоговую "приборку", компоновщики явно переборщили - получилась трудно читаемая мозаика. Никуда не делись и такие эргономические огрехи как рулевая колонка, регулируемая лишь по наклону, и аморфные сиденья с короткой подушкой и излишне мягким наполнителем.

Фото: Борис Захаров

Сзади, как и в других представителях семейства Logan, достаточно просторно, но ни откидного подлокотника, ни дополнительных дефлекторов вентиляции, ни второго потолочного светильника не появилось. Из нововведений здесь отметим и похвалим разве что гнездо розетки на 12 В на центральном тоннеле за передними сиденьями. Казалось бы, мелочь, а приятно!

За новую же мультимедиа с семидюймовым экраном - отдельное спасибо. Во-первых, ускорился софт, во-вторых, имеем поддержку сервисов Apple CarPlay и Android Auto и навигацию, отслеживающую трафик в режиме реального времени. Жаль только, что как не было, так и нет камеры заднего вида - по статусу не положено. Блок климата, как и клавиши подогрева передних сидений, остались в слепой зоне. Зато кругляши регулировки, знакомые по старшим моделям Renault, симпатичны. Особым пунктом идет ой как нужный в нашем климате электрообогрев лобового стекла и ранее недоступная для Logan система дистанционного запуска двигателя Renault Start. Такие опции - явное свидетельство, как ни крути, повышения статуса модели.

Свысока

Фото: Борис Захаров

На водительском месте обращаешь внимание на более высокую, почти джиперскую посадку. Отчасти поэтому, а также из-за информативных внешних зеркал наш герой имеет хороший обзор.

В движении же машина с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым "атмосферником" и вариаторной трансмиссией впечатляет ранее не свойственной двухпедальным Logan приемистостью и линейностью ускорения. Понятно, что в сравнении с версией, где 1,6-литровый 102-сильный бензиновый мотор спарен с древним 4-диапазонным "автоматом", вариаторный Logan Stepway ускоряется без каких-либо трансмиссионных рывков. И да, здесь куда приятнее дозировать тягу.

Чуть прижал правую педаль, машина начинает плавное продвижение вперед, продавил педальку до половины и продолжил утапливать ее в пол, и седан, отреагировав характерным вариаторным гулом, будто переключается в спортивный режим (по факту его здесь нет).

Фото: Борис Захаров

Плюс к тому, коробка умеет имитировать переключение передач в ручном режиме, что удобно как при ускорении, так и при торможении двигателем (полезно на горных спусках). К слову, далеко не все вариаторы такое умеют. Но логановский справляется очень даже неплохо.

Не менее важно, что вариатор сделал Logan более экономичным. Оно и понятно. Ведь и 5-ступенчатая "механика", и 4-диапазонный автомат, с которыми тоже можно заказать Logan Stepway, заставляют мотор работать на высоких оборотах, когда скорость переваливает за "сотню".

Другое дело - вариатор. На высоких скоростях в салоне тихо, обороты не устремляются к красной зоне. Поездив же по московским пробкам, я опять-таки порадовался за будущих владельцев этой машины. Борткомпьютер просигнализировал о вполне приемлемых 8,5 л/100 км. Такого показателя мне не удавалось достичь ни на одном другом Logan с "механикой" или "автоматом".

Ходовая часть здесь настроена лишь немного жестче, чем на стандартных Logan. Перед "лежачими полицейскими" лучше притормаживать, поскольку в противном случае седан взбрыкнет и заставит задних пассажиров подпрыгнуть на сиденьях. А еще, поскольку ходы подвесок все же увеличены, а стабилизатор поперечной устойчивости мощнее, "приподнятый" седан ведет себя чуть вальяжнее стандартного при активной езде. Крены чуть больше, но не критичны, имеются легкие запаздывания с реакциями на поворот руля, да и стабилизируется после маневров автомобиль в статусе Stepway не так охотно.

Зато, если вы хотите пронестись по грунтовке, эта машина для вас. Подвеска отлично сглаживает ямы и бугры и при этом не пробивается.

Фото: Борис Захаров

На бездорожье вариаторная версия Сity предлагает бонус в виде недоступной для других Logan Stepway функции отключения системы стабилизации. ESP для машин с "автоматом" и "механикой" можно дозаказать разве что для средней комплектации Drive, да и то помощник будет в этом случае неотключаемым.

Есть и еще один небольшой недостаток, который может опечалить джиперов - на грунтовых подъемах электроника излишне опекает вариатор, дозирует тягу, ослабляя водительский натиск.

Впрочем, никто и не ждет от седана повышенной проходимости внедорожных подвигов. Это во многом имиджевый проект, который отлично подойдет также тем, кто ищет машину для городских и загородных поездок за вменяемые деньги.

К слову, о последних - самый доступный Logan Stepway - это 82-сильная машина с "механикой" за 747 000 рублей, за версию с "автоматом" попросят от 837 000 рублей, а за вариаторный "аппарат", оказавшийся у нас на тесте - от 868 000 рублей.

Согласитесь, в наши дни это весьма умеренный прайс, тем более что дилеры марки продают также и машины 2019 года, которые примерно на 50 тыс. рублей дешевле автомобилей, только-только сошедших с конвейера завода в Тольятти.