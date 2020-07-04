Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона

До конца года дети могут отдыхать только в лагерях, расположенных в регионах их проживания. Об этом говорится в санитарно-эпидемиологических требованиях к организации работы образовательных организаций и иных учреждений социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

"Отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания", - говорится, в частности, в документе. Исключение сделано лишь для детей, которые проживают в Арктической зоне. А дети из городов федерального значения могут отдыхать в регионах, которые граничат с этими городами.

При этом численность детей в группах и отрядах должна быть не более 50% от проектной вместимости. Не допускается открытие лагерей палаточного типа.

Во время проживания в лагерях организаторы отдыха должны предпринимать все меры, чтобы обеспечивать детям безопасный отдых и социальное дистанцирование при посещении общих мест и приеме пищи. Не допускается проведение массовых мероприятий. О дискотеках и посиделках у костра в этом году точно придется забыть.