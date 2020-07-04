Российский танк "Армата" испытали в беспилотном режиме

Новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа.

Как сообщил источник РИА Новости, пока речь идет о предварительных испытаниях. Где и при каких обстоятельствах они состоялись, не уточняется.

Отметим, что сам по себе данный факт не является большим сюрпризом. Дело в том, что еще в 2015 году руководство предприятия "Уралвагонзавод", где и производятся эти танки, говорило, что в "Армате" предусмотрена возможность роботизации. "Лучшая защита для экипажа боевой машины - его отсутствие на борту. И это не научная фантастика, а следующий этап модернизации техники, который станет возможен уже в ближайшем будущем", - сообщили тогда на предприятии. Такое развитие событий позволит высвободить место под дополнительные боекомплект и топливо, что увеличит запас хода и боевые характеристики машины в полтора раза.

Два года назад стало известно, что проект беспилотного танка на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" получил название "Тачанка-Б".

"Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Главным отличием Т-14 от всех прочих танков является необычная компоновка: оружие размещено в необитаемой башне и управляется дистанционно, а экипаж - в изолированной бронекапсуле для лучшей защиты. Применена многоярусная защита от существующих и перспективных средств поражения, многие процессы внутри танка уже автоматизированы.

Сейчас выполняется госконтракт на поставку в российскую армию 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата", готовится экспортный вариант танка.