Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу

Представим себе неприятную, но, увы, нередкую ситуацию. Вы едете на машине, не превышаете скорость и соблюдаете правила ПДД, и вдруг перед вами на дороге неожиданно оказывается кот, пес, заяц или того хуже - лось, олень или кабан. С этого момента запускается механизм выбора. Вы или резко тормозите, или пытаетесь объехать живое препятствие, или... не предпринимаете никаких действий из опасений спровоцировать ДТП с многочисленными участниками, сбивая бедное животное. Давайте разберемся, что можно или нельзя, разрешено или не разрешено делать в такой ситуации.

Все оговорено правилами

Возможно, не все знают, но ваши действия в возникшей ситуации регламентированы пунктом 10.1 правил дорожного движения. А он, как известно, гласит: "При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства". Иными словами, регламентируется исключительно торможение, в том числе экстренное, в пол.

Маневрировать же в надежде, что объехать препятствие вам поможет передовая электроника типа ESP, ABS, EBD, "умного" полного привода или системы векторизации тяги ПДД тем не менее не запрещает. Но и не рекомендует этого делать.

Иными словами, если вы предприняли объездной маневр вместо рекомендованного торможения и спровоцировали ДТП, например, врезались в другие машины или, что еще хуже, сбили человека, ответственность за это ДТП будет лежать на вас. В последнем случае наверняка возникнут также сложности с выплатой вам страховки. Ведь если эксперты не обнаружат на месте ДТП тормозной след, ответственность практически наверняка ляжет на вас.

Зачем нужен "лосиный тест"

Но как же тогда быть с так называемыми "лосиными тестами", которые, как считается, были изобретены в Швеции, где нередки случаи, когда на трассу в самый неподходящий момент может выйти крупный зверь? Суть маневра, как известно, заключается в двойной "переставке". Водитель сначала бросает машину влево, затем вправо. Сегодня практически все современные новые автомобили тестируют на способность выполнения "лосиного теста".

Однако в большинстве стран логика действий водителя такая же, как у нас - нужно не объезжать, а тормозить до полной остановки. Объездной же маневр предусмотрен лишь для тех ситуаций, когда торможения по ряду причин невозможно - например, когда дистанция до объекта, неожиданно оказавшегося на дороге, ничтожно мала.

"Лосиный тест" же - это не более чем термин. Его другое название - объездной маневр. От того, насколько хорошо последний выполняет та или иная машина, зависит ее негласный, а нередко и гласный (озвученный в тестах независимых экспертов) рейтинг у покупателей.

"Птичку жалко", но...

Делая выбор между торможением и объездом выбежавшего на дорогу животного, нужно, оставить за скобками моральную сторону вопроса.

В подавляющем числе случаев вам следует тормозить, а не объезжать по следующей веской причине - вы делаете выбор в пользу человека - ваших пассажиров, других участников движения, включая пешеходов. Ведь если вы не справитесь с управлением при объездном маневре и, не дай Бог, собьете человека или вылетите на "встречку", трагедия будет несоизмерима с гибелью животного.

Как именно нужно тормозить

Среагировав на неожиданное препятствие, предпримите экстренное торможение. При этом крепко сожмите в руках руль, после чего жмите на тормоз "в пол", не забывая ехать с прямыми колесами. Если вы решили и объезжать и тормозить одновременно, это серьезно увеличит опасность, поскольку может быть спровоцирован занос или снос задней оси.

Исключение может быть сделано разве что для очень опытных водителей, профессиональных гонщиков и инструкторов, у которых техника объездного маневра доведена до автоматизма в ходе долгих тренировок. Суть такой техники, к слову, сводится к тому, чтобы вращать руль с упреждением, особенно если скорость на время начала маневра высока. При этом "баранку" следует крутить плавно, задействуя серию точных и быстрых подруливаний.

Если вы все же решили объезжать

Если по ряду причин (например, тормозить уже поздно) вы начинаете объездной маневр, старайтесь учесть траекторию движения животного. Логичным будет объезжать объект сзади, а не по курсу его следования.

Если дистанция до объекта велика, можно прибегнуть к торможению и лишь после его завершения совершить тот самый "лосиный тест". Однако повторимся - наше ПДД такую практику не рекомендует. Так что, объезжая условного "лося", вы действуете на свой страх и риск и полагаясь на ваш водительский опыт.