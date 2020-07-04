В РПЦ надеются, что собор Святой Софии не будет превращен в мечеть

В Русской православной церкви выразили надежду на то, что нынешний музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле не будет изменен и храм не будет снова превращен в мечеть.

Вопрос о возможном превращении находящегося в музейном статусе собора в мечеть был актуализирован весной. В частности, 29 мая в очередную годовщину падения Константинополя в Святой Софии состоялось чтение Корана. А через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ЦК правящей Партии справедливости и развития изучить возможность превращения храма в мечеть. Судьба собора должна решиться в ближайшее время.

"Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились", - цитирует "Интерфакс" главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, который заявил об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он добавил, что хотелось бы надеяться на то, что этот храм и дальше будет оставаться музеем, что доступ в него будет открыт всем желающим, и не будут происходить события, провоцирующие межрелигиозную напряженность.

Митрополит Иларион подчеркнул, что храм Святой Софии является символом Византии и православия и именно этим дорог всему миру.

Музейный статус храма Святой Софии обрел в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.