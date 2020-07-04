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04.07.2020 05:55
Рубрика: В мире

В США установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом. В пятницу, 3 июля, стало известно, что за сутки SARS-CoV-2 был обнаружен у 57 тысяч 497 американцев.

Фото: PIO via AP
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Вирусологи не удивлены. Многие американцы перестали носить маски и следовать правилам социального дистанцирования. Кроме того, ранее почти половина штатов сняла ограничительные меры, напоминает The Associated Press. В связи с неблагополучной эпидситуацией праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в США были скорректированы с целью прекратить распространение инфекции.

Что интересно, президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует выступить перед своими сторонниками у горы Рашмор (штат Южная Дакота). Местные власти заявили, что не собираются контролировать выполнение медицинских рекомендаций во время выступления.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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