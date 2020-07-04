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4 июля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 3 июля 2020 года № 187 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 3 июля 2020 г.
Опубликован 4 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в пункте 36 слова "с целью обслуживания зданий, помещений и без оказания услуг населению" словами "с целью обслуживания зданий, помещений, с возможностью проведения репетиций, без оказания услуг населению,".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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