Распоряжение правительства Республики Алтай от 3 июля 2020 года № 382-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. На основании протокола заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай от 2 июля 2020 года № 9 внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:
1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.2 слова "гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения, в том числе детских лагерей, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, кроме коллективных средств размещения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством" заменить словами "детских лагерей всех типов";
2) в пункте 4 слова ", ограничить посещения предприятий общественного питания" исключить;
3) подпункт "д" пункта 12 признать утратившим силу;
4) в пункте 14.1:
а) в подпункте 2:
слова "организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), а также" исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
б) подпункт 4 признать утратившим силу;
в) подпункт 5 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 14.1.1 и 14.1.2 следующего содержания:
"14.1.1. Приостановить до 1 августа 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в детских лагерях всех типов.
14.1.2. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при:
организации общественного питания;
приёме и размещении граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.";
6) пункт 14.3 признать утратившим силу;
7) в пункте 14.5 слова "28 июня" заменить словами "10 июля".
2. Действие подпункта 7 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года.
3. Настоящее распоряжение:
1) вступает в силу со дня его подписания;
2) распространяет свое действие на всю территорию Республики Алтай, за исключением территории муниципального образования "Кош-Агачский район";
3) на территорию муниципального образования "Кош-Агачский район" распространяет действие только подпункта 7 пункта 1 и пункта 2 настоящего распоряжения.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин
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