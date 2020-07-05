Распоряжение правительства Республики Алтай от 3 июля 2020 года № 382-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. На основании протокола заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай от 2 июля 2020 года № 9 внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.2 слова "гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения, в том числе детских лагерей, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, кроме коллективных средств размещения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством" заменить словами "детских лагерей всех типов";

2) в пункте 4 слова ", ограничить посещения предприятий общественного питания" исключить;

3) подпункт "д" пункта 12 признать утратившим силу;

4) в пункте 14.1:

а) в подпункте 2:

слова "организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), а также" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

б) подпункт 4 признать утратившим силу;

в) подпункт 5 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктами 14.1.1 и 14.1.2 следующего содержания:

"14.1.1. Приостановить до 1 августа 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в детских лагерях всех типов.

14.1.2. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при:

организации общественного питания;

приёме и размещении граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.";

6) пункт 14.3 признать утратившим силу;

7) в пункте 14.5 слова "28 июня" заменить словами "10 июля".

2. Действие подпункта 7 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года.

3. Настоящее распоряжение:

1) вступает в силу со дня его подписания;

2) распространяет свое действие на всю территорию Республики Алтай, за исключением территории муниципального образования "Кош-Агачский район";

3) на территорию муниципального образования "Кош-Агачский район" распространяет действие только подпункта 7 пункта 1 и пункта 2 настоящего распоряжения.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







