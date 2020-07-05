Одной из первых после карантина в Германии открылась Берлинская государственная опера. Опера "Золото Рейна" Рихарда Вагнера в постановке режиссера Джонатана Голуба прозвучала не в зале, а в формате open-air на территории театральной парковки, рассчитанной на 175 зрителей. Четырехчасовую музыкальную драму пришлось немного сократить, а состав вагнеровского оркестра уменьшили до 22 человек. Зрителей обязали соблюдать дистанцию и надевать маски. К полноценной жизни театр вернется ближе к осени: 31 августа под управлением Даниэла Баренбойма будут исполнены симфонии Бетховена, а первой оперной постановкой станет "Ариадна на Наксосе".

Венская опера завершила десятилетие Доминика Мейера Дрезденская опера открылась серией спектаклей и концертов под символическим названием "Начало". Здесь зазвучала опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди: главные партии исполнили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 330 зрителей услышали сокращенную полуторачасовую версию вердиевского шедевра. В Баварской опере была исполнена монодрама современного английского композитора Питера Максвелла Дэвиса "8 песен безумного короля". Основной же сезон начнется первого сентября. Что касается финансовых проблем - еще в начале июня немецкое правительство выделило один миллиард евро на поддержку театров и других культурных учреждений.