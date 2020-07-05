Новости

В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом 00:17
В Австралии кот выжил, проведя 12 минут в работающей стиральной машинке 05.07.2020
Опубликовано видео из чемпионской раздевалки "Зенита" 05.07.2020
Семак: Чемпионство было непростым 05.07.2020
На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры 05.07.2020
ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху 05.07.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса почти 7 тысяч человек 05.07.2020
Из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты 05.07.2020
"Рубин" переиграл "Оренбург" в матче 26-го тура РПЛ 05.07.2020
В Ливии уничтожили турецкую военную технику 05.07.2020
В Китае зафиксирована бубонная чума 05.07.2020
"Краснодар" и "Зенит" объявили составы на матч 05.07.2020
"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом 05.07.2020
Баскетболист Девин Букер остается в "Химках" 05.07.2020
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США 05.07.2020
В Москве иномарка протаранила машины на парковке 05.07.2020
Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом 05.07.2020
МЧС предупредило об экстремальной жаре на Юге России 6 и 7 июля 05.07.2020
В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших 05.07.2020
Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира 05.07.2020
Появились новые сведения о состоянии Геннадия Хазанова 05.07.2020
Британия инвестирует в исследование долгосрочных последствий COVID-19 05.07.2020
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 05.07.2020
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 05.07.2020
Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда 05.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 23:07
Рубрика: Культура

Нетребко в Дрездене

Театры Германии открыли двери
Текст: Северьян Цагарейшвили
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Одной из первых после карантина в Германии открылась Берлинская государственная опера. Опера "Золото Рейна" Рихарда Вагнера в постановке режиссера Джонатана Голуба прозвучала не в зале, а в формате open-air на территории театральной парковки, рассчитанной на 175 зрителей. Четырехчасовую музыкальную драму пришлось немного сократить, а состав вагнеровского оркестра уменьшили до 22 человек. Зрителей обязали соблюдать дистанцию и надевать маски. К полноценной жизни театр вернется ближе к осени: 31 августа под управлением Даниэла Баренбойма будут исполнены симфонии Бетховена, а первой оперной постановкой станет "Ариадна на Наксосе".
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Венская опера завершила десятилетие Доминика Мейера

Дрезденская опера открылась серией спектаклей и концертов под символическим названием "Начало". Здесь зазвучала опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди: главные партии исполнили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 330 зрителей услышали сокращенную полуторачасовую версию вердиевского шедевра.

В Баварской опере была исполнена монодрама современного английского композитора Питера Максвелла Дэвиса "8 песен безумного короля". Основной же сезон начнется первого сентября.

Что касается финансовых проблем - еще в начале июня немецкое правительство выделило один миллиард евро на поддержку театров и других культурных учреждений.

Культура Музыка Классика В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
В Китае зафиксирована бубонная чума
"РГ" подготовила обзор лучших сервисов для чтения электронных книг
Как пандемия заставила заметить частные театры