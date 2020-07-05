"Бавария" победила "Байер" и в 20-й раз выиграла Кубок Германии по футболу

Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли леверкузенский "Байер" в финале Кубка Германии и стали обладателями трофея.

Финальная игра, прошедшая в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счетом 4:2. В составе мюнхенцев дубль оформил Роберт Левандовский (59-я и 89-я минуты), по мячу забили Давид Алаба (16) и Серж Гнабри (24). У "аспириновых" отличились Свен Бендер (64) и Кай Хаверц (90, с пенальти).

"Бавария" в 20-й раз в истории выиграла Кубок Германии, что является рекордом для немецких клубов, и оформила в текущем сезоне золотой дубль, добавив эту награду к победе в бундеслиге.