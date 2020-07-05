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05.07.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

Брутальный броневик "Коналю-330". УАЗ, который выпускали серийно

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Броневик "Коналю-330" на шасси УАЗ-3303-01 появился в начале 90-х гг. Столь оригинальное название досталось в наследство от производителя. Расшифровывается это как "Конструкционный алюминий" - этот материал был выбран для защиты фургонов.

"Коналю" выпускался в трех модификациях: 330, 330-20 и 330-30. У первой, наиболее дешевой, сзади расположен грузовой небронированный отсек. Вариант 330-20 вначале задумывался только для междугородних перевозок (его кузов не разделен на отсеки, а бронирован целиком и рассчитан на семь инкассаторов), но потом оказался наиболее популярен, поскольку имел более удачную развесовку по осям. А 330-30 - это передвижная касса или обменный пункт, бронированный, как и 330-20, но с бронестенкой, за которой расположены место кассира, сейф и банковское оборудование.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov
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У автомобиля был уровень защиты В1-В2 по броне и В3 по стеклу. Элементы бронезащиты привинчены изнутри и снаружи прямо на базовую модель. Передняя часть и двигатель защищены накладным "намордником", а горловины топливных баков закрыты бронированными крышками.

Все машины серии "Коналю-330" имели усиленные петли дверей кабины, перегородку со сдвижной дверью, установленную между отсеком охраны и грузовым отсеком, а также систему обеспечения оборонительного огня: 6 бойниц у машины для перевозки ценностей и 8 - у обменного пункта валюты. Полная масса спецавтомобиля составляла 2800 кг, полезная нагрузка - 600 кг. В зависимости от комплектации "Коналю" и численности экипажа, в нем можно было перевозить от 120 до 560 кг ценностей.

Всего было выпущено около 800 броневиков, причем они работали не только в России, но и в других странах СНГ, Прибалтике, Болгарии.

#УАЗ