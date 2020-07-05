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05.07.2020 09:07
Рубрика: ПДД

Что делать, если украли автомобильные номера

Текст: Татьяна Акимова
Стать жертвой злоумышленников, которые крадут номерные знаки с машин, может любой автомобилист. Первое и главное в этой ситуации - не паниковать и знать, как действовать.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самое важно помнить, что ездить на машине без номерных знаков запрещено законом. В статье 12.2 КоАП говорится, что это нарушение карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 3 месяцев.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Если водитель точно уверен в том, что номера были украдены, а не просто потерялись, то к делу непременно надо привлекать полицию. Медлить не стоит, необходимо написать заявление и заявить о краже номеров. Это важно сделать, так как воры могут использовать украденные номера в преступных целях, например, установить их на угнанный автомобиль. Если владелец украденных номеров не станет оповещать полицию, есть риск, что ему придется выплачивать штрафы, которые он и не совершал.

Часто злоумышленники крадут номера, чтобы вымогать у автовладельца деньги за их возврат. И в этом случае самым правильным решением будет заявить о таком шантаже в полицию и не идти на поводу у воров. Ведь наличие выкупа не дает гарантию того, что номера вернут их законному владельцу.

Если оба номера были украдены, то придется их восстанавливать или регистрировать новые. Новые номерные знаки водитель может получить в любом отделении ГИБДД. При этом придется перерегистрировать автомобиль, что может сделать только собственник машины. При себе он должен иметь паспорт, свидетельство о регистрации, ПТС, страховку и водительское удостоверение. Получение новых номерных знаков занимает до трех дней и обойдется автовладельцу в 2850 рублей. С новыми номерами водитель получает также и новое свидетельство о регистрации. Кроме того, в ПТС появится соответствующая отметка. После этого водитель обязан обратиться в страховую компанию, чтобы внести необходимые изменения в базу данных.

Фото: iStock
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В случае кражи или потери одного из номерных знаков водитель может заказать дубликат. За дубликат номерного знака придется заплатить меньше, чем за новые номера, например, в Москве он стоит в среднем 1200-1500 рублей. Такую услугу предоставляет ограниченный список компаний, которые получают для этого государственное разрешение. Кстати, подать заявление на изготовление дубликата номерного знака можно через портал Госуслуг, где и размещен список компаний, которые официально занимаются выпуском дубликатов.

От кражи или потери номерных знаков не застрахован ни один автомобилист. Важно не растеряться и понять, что именно произошло с номерами.

#ПДД