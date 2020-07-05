Что запрещено на дороге начинающему водителю

Начинающий водитель - это статус, который получает автомобилист, недавно получивший в первый раз водительские права. И в этом статусе такой водитель пребывает последующие два года.

Начинающий водитель обязан знать о некоторых ограничениях, которые продиктованы, в первую очередь, его небольшим стажем управления автомобилем.

По закону начинающий автомобилист должен разместить на кузове своего автомобиля знак "начинающий водитель". Этот знак в виде "!" черного цвета на желтом фоне, который показывает участникам дорожного движения то, что на дороге есть водитель с небольшим опытом. За езду без такого знака начинающего автомобилиста могут оштрафовать на 500 рублей. Такое наказание предусмотрено частью 1 статьи 12.5 КоАП. Поговорим также о том, какие еще ограничения накладывают ПДД на водителей с небольшим стажем вождения.

Водитель, стаж у которого не достиг пока двух лет, не имеет права буксировать транспортные средства, а также перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах. Кстати, для управления мотоциклом водитель должен иметь права категорий А и А1. Если молодой водитель в нарушение запрета будет перевозить на своем мотоцикле пассажира, то тогда мотоциклиста по части 1 статьи 12.23 КоАП могут наказать штрафом в размере 500 рублей.

Также малоопытному автомобилисту закон запрещает управлять транспортом, который перевозит крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. За нарушения правил буксировки и правил перевозки грузов в части 1 статьи 12.21 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Впрочем, закон позволяет сотруднику ГИБДД не назначать такому нарушителю штраф, а вынести только предупреждение.

И хотя в ПДД не предусмотрено больше никаких ограничений для автомобилистов, чей стаж не достиг 2-летнего возраста, простая логика подсказывает, что пока водитель не отточил на практике навыки управления автомобилем, ему стоит придерживаться спокойного стиля вождения.