Два космических туриста полетят на МКС в 2021 году

Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" на МКС в 2021 году, об этом сообщили российском представительстве компании Space Adventures.

"На 2021 год контракт подписан с двумя будущими членами экипажа. Это будет первый полет, когда в составе экипажа окажутся сразу два туриста и один опытный космонавт", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В начале 2019 года "Роскосмос" и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Напомним, что первый полет туриста был организован российской стороной и вышеупомянутой американской компанией в 2001 году.